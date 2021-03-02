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Названы самые популярные у россиян подарки на 8 Марта 

News.ru 10 минут назад
Цветы, ювелирные украшения и сувениры являются самыми популярными подарками на 8 Марта в РФ. Проводить же праздничный день россияне предпочитают в кинотеатрах и путешествиях. Такие данные исследования МТС Банка публикует РИА Новости.
В ходе исследования аналитики учитывали платёжные операции, совершаемые гражданами в марте. Всего было выделено 10 категорий, в которых число транзакций значительно увеличивается за неделю до наступления 8 марта.
В исследовании отмечается, что мужчины традиционно дарят женщинам на 8 Марта цветы, которые могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением. В цветочных магазинах в эти дни число платежей увеличивается в 6,2 раза по сравнению со средними показателями месяца.
Ювелирные украшения покупают в 3,3 раза чаще, чем обычно. Платежи за разного рода сувениры увеличиваются на 95%.
При этом, в среднем на цветы мужчины готовы тратить 1360 рублей, на ювелирные украшения 5850 рублей, на сувениры — 910 рублей.
Также в число подарков на 8 Марта входят косметика, книги, игрушки, лотерейные билеты, спорттовары, одежда и смартфоны.
В рамках развлечений на 8 марта, как и на 23 февраля, первое место удерживает поход в кино: билетов в этот день покупается в два раза больше, чем в марте в среднем. На втором месте — путешествия. По мнению аналитиков, россияне считают длинные выходные поводом для смены обстановки и мини-отпуска.
Кроме того, в праздничные дни увеличивается число платежей в ресторанах и фотостудиях — около 35% в каждой из категорий. При этом немалая часть мужчин предпочитает домашние праздники, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом и увеличение количества покупок в супермаркетах.
Ранее NEWS.ru писал, каких подарков на 8 Марта ждут россиянки. Отмечается, что о ювелирных украшениях думает большинство женщин — 38%, ещё 30% хотели бы, чтобы им подарили косметику или парфюмерию. О потребности в подарочном сертификате заявили около 27% участниц опроса, предпочитающих самостоятельно делать покупки.
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Социология , МТС-Банк , РИА Новости
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