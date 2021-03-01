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Выяснилось, что россиянки хотят получить в подарок на 8 Марта 

Свободная пресса и ещё 9 2 часа назад
Россиянки захотели ювелирные украшения на 8 Марта
Фото: РИА Новости
Специальное исследование показало, что россиянки хотят получить от мужчин в подарок в Международный женский день.

«Большинство женщин — 38%, рассказали, что хотели бы получить на 8 Марта ювелирные украшения, еще 30% желают, чтобы им подарили косметику или парфюмерию. Около 27% участниц опроса предпочитают делать покупки в любимых магазинах сами, поэтому хотят, чтобы им подарили сертификат», — приводит РИА «Новости» данные исследования сервиса для размещения объявлений «Авито».

Также часть женщин хочет получить в подарок поездку за город (17%), путевку (15%) или интересную книгу (10%). А вот нежеланными подарками россиянки назвали посуду (7%), алкоголь (2%) и деньги (1%).
Отмечается, что сами мужчин планируют вручить своим половинкам следующие подарки: косметику или парфюмерию — 44%, подарочный сертификат в любимый магазин — 28%, ювелирные украшения — 27%.
Кстати, потратить на подарок женщинам большинство респондентов — 71% — собираются до 5 тысяч рублей. Из них 15% — до 1 тысячи рублей, 35% — от 1 до 3 тысячи рублей. Еще 15% мужчин выделили на эти цели от 5 до 10 тысяч рублей, а 6% мужчин — свыше 10 тысяч.
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Социология , Общество , РИА Новости , Москва
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