Раскрыта исправительная колония Навального 

Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) будет отбывать наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии № 2 (ИК-2) во Владимирской области. Об этом сообщает «Ярновости» со ссылкой на источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) в субботу, 27 февраля.
В настоящее время Навальный находится в СИЗО в Кольчугино, сообщает издание. При этом в беседе с РИА Новости в дежурной части СИЗО заявили, что не располагают подобной информацией. Кроме того, в ИК-2 агентству сказали, что у них нет данных об этапировании к ним Навального.