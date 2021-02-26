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Москва

Раскрыта исправительная колония Навального 

Lenta.ru и ещё 6 26 февраля 2021
Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) будет отбывать наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии № 2 (ИК-2) во Владимирской области. Об этом сообщает «Ярновости» со ссылкой на источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) в субботу, 27 февраля.
В настоящее время Навальный находится в СИЗО в Кольчугино, сообщает издание. При этом в беседе с РИА Новости в дежурной части СИЗО заявили, что не располагают подобной информацией. Кроме того, в ИК-2 агентству сказали, что у них нет данных об этапировании к ним Навального.
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Социология , Ив Роше , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , ФСИН , Владимирская Область , Кольчугино
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