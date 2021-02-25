Бизнес в РФ предупредил о риске закрытия в 2021 году 

Российский малый и средний бизнес в 2021 году сталкивается с теми же проблемами, что и на пике пандемии. До сих пор не восстановился спрос на товары и услуги, о чём заявило большинство представителей отрасли.

О серьёзных проблемах говорится в данных мониторинга, который провёл в начале февраля аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова . Опрашивались главы и владельцы пяти тысяч компаний из всех субъектов, сообщает РБК.

Так, начало 2021 года бизнес встретил со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объёмов выручки и упавшим спросом. Не заметили снижения спроса на свои товары и услуги только около 20% респондентов, а у 40% компаний он упал не менее чем в полтора раза. Выручка упала более чем на 30% у 60% компаний, урезали фонд оплаты труда около 45% опрошенных.

О риске закрытия предприятий заявила каждая десятая российская компания. При этом только 19,1% опрошенных отметили постепенное восстановление потерь, понесённых в 2020 году.

В 2021 году российский бизнес ожидает от властей снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации, что поможет не закрывать бизнес.