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Стало известно, в какую колонию отправят Навального 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Стало известно, в какую колонию отправят Навального
Фото: РИА "ФедералПресс"
Алексей Навальный, получивший 2 года 6 месяцев и 2 недели реального срока, отправится в одну из колоний Центрального федерального округа. Об этом сообщил источник СМИ.

«Навальный, скорее всего, будет этапирован в одну из исправительных колоний Центрального федерального округа. Состояться это может в ближайшие несколько дней», — передает слова источника РИА «Новости».

Сегодня в Симоновском районом суде прошло рассмотрение апелляции по делу «Ив Роше», фигурантом которого стал Алексей Навальный. Суд утвердил реальный срок, однако с учетом домашнего ареста сократил время нахождения осужденного в колонии на полтора месяца.
Адвокаты заявили о намерении вновь обжаловать приговор, а также отметили, что этапирование Навального может произойти в любой момент, даже после судебного заседания, передает РИА «Новости».
Также 20 февраля в Бабушкинском суде состоится очередное заседание по делу Алексея Навального о клевете.
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Социология , Ив Роше , Алексей Навальный , РИА Новости
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