Стало известно, в какую колонию отправят Навального 

Алексей Навальный , получивший 2 года 6 месяцев и 2 недели реального срока, отправится в одну из колоний Центрального федерального округа. Об этом сообщил источник СМИ.

«Навальный, скорее всего, будет этапирован в одну из исправительных колоний Центрального федерального округа. Состояться это может в ближайшие несколько дней», — передает слова источника РИА «Новости».

Сегодня в Симоновском районом суде прошло рассмотрение апелляции по делу « Ив Роше », фигурантом которого стал Алексей Навальный. Суд утвердил реальный срок, однако с учетом домашнего ареста сократил время нахождения осужденного в колонии на полтора месяца.

Адвокаты заявили о намерении вновь обжаловать приговор, а также отметили, что этапирование Навального может произойти в любой момент, даже после судебного заседания, передает РИА «Новости».

Также 20 февраля в Бабушкинском суде состоится очередное заседание по делу Алексея Навального о клевете.