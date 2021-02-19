Россияне назвали идеальных мужчин из русской и мировой литературы 

Российских читателей спросили, кого из литературных героев они считают идеальным мужчиной. Респонденты назвали Ретта Батлера из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», мистера Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и Грея из повести Александра Грина «Алые паруса». Также многие отметили, что литература повлияла на их представление об идеальном мужчине. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «ЛитРес».

Так, за Ретта Батлера отдали свои голоса 34 процента респондентов. Потом идет Мистер Дарси с 30 процентами, на третьем месте оказался романтик-Грей, его назвали идеальным мужчиной 29,5 процента опрошенных.

Отмечается, что 65 процентов опрошенных, более 80 процентов из которых женщины, сказали, что литература во многом повлияла на их представление о подходящем партнере.