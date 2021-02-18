Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Определены самые востребованные отрасли у самозанятых россиян 

Вечерняя Москва и ещё 2 17 минут назад
Определены самые востребованные отрасли у самозанятых россиян
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
В 2020 году активнее всего росло количество самозанятых россиян в областях продажи контента и индустрии красоты. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщается в исследовании сервисов «Юkassa» и «СберУслуги».
В частности, в 2020 году в сегменте продаж аудио— и видеоконтента количество самозанятых возросло в девять раз. Услугами в сфере красоты стали заниматься в восемь раз больше самозанятых граждан.
В семь раз увеличилось количество представителей консультационной сферы, в шесть раз — клининга и мелкого ремонта, в пять раз — репетиторства, в четыре раза — интернет-продаж обуви и одежды.
В Федеральной налоговой службе подсчитали, что если в начале января 2019 года самозанятых в России было чуть более двух тысяч человек, к февралю 2021 года их число выросло в 850 раз — до 1,7 миллиона. Это объясняют не только введением нового налогового режима для данной категории граждан, но и активным появлением различных сервисов, удобных для самозанятых граждан, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что самозанятым гражданам в Московской области предоставят микрозаймы по льготной ставке.
Видео дня. «Вы нищие уроды»: блогерша обматерила и унизила визажисток
Вечерняя Москва: последние новости
Столичный суд оставил в силе решение о лишении Добровинского статуса адвоката Столичный суд оставил в силе решение о лишении Добровинского статуса адвоката Власти Японии проведут перепись, призванную выявить одиноких людей Власти Японии проведут перепись, призванную выявить одиноких людей Роспотребнадзор: Не сообщившие о тестах на COVID-19 после приезда в РФ москвичи оштрафованы Роспотребнадзор: Не сообщившие о тестах на COVID-19 после приезда в РФ москвичи оштрафованы
Комментарии
Социология , Общество , Федеральная налоговая служба , ИТАР-ТАСС , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Взрыв казино «Трамп-Плаза» показали на видео
00:33
Взрыв казино «Трамп-Плаза» показали на видео
В мире США
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве девочки мужчины
00:43
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве девочки мужчины
Криминал Происшествия
Житель Тольятти напал на приехавших к нему врачей скорой и попал на видео
00:44
Житель Тольятти напал на приехавших к нему врачей скорой и попал на видео
Происшествия
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
00:16
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
Новости Москвы Происшествия
«Мусорный апокалипсис» под Махачкалой показали на видео
04:10
«Мусорный апокалипсис» под Махачкалой показали на видео
Происшествия Экология
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
00:19
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
В мире Происшествия
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
00:25
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС показали на видео
00:59
Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС показали на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом
00:27
Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом
Происшествия
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
00:14
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение