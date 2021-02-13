Названы категории россиян, которые останутся в масках после пандемии 

Психолог, основатель «Академии моделирования будущего» Андрей Антонов заявил, что три категории россиян продолжат использовать маски в общественных местах и после пандемии.

По его словам, не станут отказываться от средств индивидуальной защиты те, кто боится даже малейшего риска заражения. Об этом эксперт рассказал в беседе с радио Sputnik.

Чем больше у человека страх перед вирусами, чем глубже он осел на подсознательном уровне, тем сложнее ему смириться с новым фактом, что маски отменяются. Люди, которые считают, что маски всё равно нужны и полезны, ещё некоторое время продолжат ходить в них, — отметил Антонов.

Кроме того, будут носить маски люди с низкой самооценкой, поскольку так они чувствуют себя комфортнее.

В маске у них возникает иллюзия защиты от мнения окружающих. Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут, — считает психолог.

К третьей категории он отнёс тех россиян, которым по каким-то причинам выгодно оставаться неопознанными, в том числе, возможно, и жуликов.