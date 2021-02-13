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Названы категории россиян, которые останутся в масках после пандемии 

News.ru и ещё 1 8 минут назад
Названы категории россиян, которые останутся в масках после пандемии
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Психолог, основатель «Академии моделирования будущего» Андрей Антонов заявил, что три категории россиян продолжат использовать маски в общественных местах и после пандемии.
По его словам, не станут отказываться от средств индивидуальной защиты те, кто боится даже малейшего риска заражения. Об этом эксперт рассказал в беседе с радио Sputnik.

Чем больше у человека страх перед вирусами, чем глубже он осел на подсознательном уровне, тем сложнее ему смириться с новым фактом, что маски отменяются. Люди, которые считают, что маски всё равно нужны и полезны, ещё некоторое время продолжат ходить в них, — отметил Антонов.

Кроме того, будут носить маски люди с низкой самооценкой, поскольку так они чувствуют себя комфортнее.

В маске у них возникает иллюзия защиты от мнения окружающих. Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут, — считает психолог.

К третьей категории он отнёс тех россиян, которым по каким-то причинам выгодно оставаться неопознанными, в том числе, возможно, и жуликов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что отмена обязательного ношения масок в России возможна не раньше мая, а в Москве — июня, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, отказываться от ношения масок пока рано, так как сейчас существует большая группа людей, восприимчивых к коронавирусу и не болевших им. Специалист уточнил, что у некоторых людей небольшая вирусная нагрузка может и вовсе не вызвать заболевания.
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Комментарии 1
Социология , Общество , Евгений Тимаков , Андрей Антонов , ИА Sputnik
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