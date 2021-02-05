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Москва

Исследование показало, что большинство россиян доверяет отечественным вакцинам 

Газета.Ru 1 час назад
Россияне заявили о доверии отечественным вакцинам
Фото: РИА Новости
Компания Rambler Group провела исследование, в котором выяснило, как граждане России относятся к вакцинам от коронавируса отечественного производства.
В опросе приняли участие около 884 тыс. человек, более 12% из которых уже прошли вакцинацию от COVID-19.
При этом еще 40% респондентов выразили готовность привиться в ближайшие сроки, а 2% — указали на нежелание участвовать в кампании по вакцинации.
Кроме того, 27% участников исследования отметили, что уже переболели коронавирусной инфекцией.
Так, три четверти респондентов отметили, что доверяют разработанным в России препаратам. Среди них 38% опрошенных заявили, что отдают предпочтение вакцине "Спутник V", а 37% — препарату "ЭпиВакКорона" и вакцине центра им. Чумакова "КовиВак".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал публикацию о российском "Спутнике V" в журнале The Lancet. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 105,4 млн заболевших, свыше 77,1 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
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Комментарии 2
Социология , Общество , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Российский фонд прямых инвестиций , Рамблер , Франция
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