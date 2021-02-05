Россияне заявили о доверии отечественным вакцинам

Компания Rambler Group провела исследование, в котором выяснило, как граждане России относятся к вакцинам от коронавируса отечественного производства.

В опросе приняли участие около 884 тыс. человек, более 12% из которых уже прошли вакцинацию от COVID-19.

При этом еще 40% респондентов выразили готовность привиться в ближайшие сроки, а 2% — указали на нежелание участвовать в кампании по вакцинации.

Кроме того, 27% участников исследования отметили, что уже переболели коронавирусной инфекцией.

Так, три четверти респондентов отметили, что доверяют разработанным в России препаратам. Среди них 38% опрошенных заявили, что отдают предпочтение вакцине "Спутник V", а 37% — препарату "ЭпиВакКорона" и вакцине центра им. Чумакова "КовиВак".