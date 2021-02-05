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Американцы и немцы оказались воинственнее россиян 

News.ru 27 минут назад
Американцы и немцы оказались воинственнее россиян
Фото: US Navy/Global Look Press
Подавляющее большинство жителей Земли (87%) согласны с утверждением «Я желаю мира во всём мире». Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл исследовательский холдинг «Ромир» в ведущих странах.
Отмечается, что по показателю лидеров среди государств стала Индия, где 94% опрошенных согласились с этим утверждением. За ней следуют Бразилия (91%) и Россия (90%). Примечательно, что индекс согласия оказался меньшее в Южной Корее (84%) и США (84%). Замыкают список Великобритания (83%), Германия (83%), Италия (82%) и Таиланд (78%).
Также интересно, что женщины в России высказали большее миролюбие (94%), чем мужчины (85%).
Символично, граждане Индии, Бразилии и России являются самыми миролюбивыми среди землян. Прямо гражданский БРИКС почти в полном составе. Для одних наверное религия, для других климат, для россиян скорее героическая и скорбная история является фундаментом ценности мира во всем мире, — отметил президент «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.
Вместе с тем, многие жители Земли (74%) согласны с утверждением «многие глобальные проблемы могут быть решены только при взаимодействии мировых лидеров». Больше всего согласных с этим — в Индии (91%), тогда как меньше всего — в Бразилии (66%) и США (62%). В России цифры несколько выше (75%%). Доля женщин и мужчин, согласных с данным мнением, различается — 78% и 71% соответственно.
Несмотря на очевидность необходимости совместного подхода к решению мировых проблем, на практике это не всегда получается. Недостаточная активность международных организаций, в частности ООН, и текущий кризис доверия политическим лидерам усложняют взаимодействие по глобальным вопросам, но помогают определить направления, по которым необходимо усилить взаимодействие в ближайшее время, — добавил Милехин.
Исследование проводилось в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланде, Южной Корее. Всего опрошено более 7100 респондентов, представляющих разные социально-демографические группы. В России опрошено 800 респондентов.
Ранее Кремль назвал неприемлемым санкционное давление США в отношениях с РФ.
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Комментарии 1
Социология , Общество , Андрей Милехин , ООН , БРИКС , Бразилия , Германия , Индия , Италия , Южная Корея , США , Великобритания , Таиланд
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