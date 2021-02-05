Американцы и немцы оказались воинственнее россиян 

Подавляющее большинство жителей Земли (87%) согласны с утверждением «Я желаю мира во всём мире». Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл исследовательский холдинг «Ромир» в ведущих странах.

Также интересно, что женщины в России высказали большее миролюбие (94%), чем мужчины (85%).

Символично, граждане Индии, Бразилии и России являются самыми миролюбивыми среди землян. Прямо гражданский БРИКС почти в полном составе. Для одних наверное религия, для других климат, для россиян скорее героическая и скорбная история является фундаментом ценности мира во всем мире, — отметил президент «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин

Вместе с тем, многие жители Земли (74%) согласны с утверждением «многие глобальные проблемы могут быть решены только при взаимодействии мировых лидеров». Больше всего согласных с этим — в Индии (91%), тогда как меньше всего — в Бразилии (66%) и США (62%). В России цифры несколько выше (75%%). Доля женщин и мужчин, согласных с данным мнением, различается — 78% и 71% соответственно.

Несмотря на очевидность необходимости совместного подхода к решению мировых проблем, на практике это не всегда получается. Недостаточная активность международных организаций, в частности ООН , и текущий кризис доверия политическим лидерам усложняют взаимодействие по глобальным вопросам, но помогают определить направления, по которым необходимо усилить взаимодействие в ближайшее время, — добавил Милехин.

Исследование проводилось в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланде, Южной Корее. Всего опрошено более 7100 респондентов, представляющих разные социально-демографические группы. В России опрошено 800 респондентов.

Ранее Кремль назвал неприемлемым санкционное давление США в отношениях с РФ.