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Жители Чувашии не захотели переводить стрелки часов на московское время 

РИА Новости и ещё 1 14 минут назад
Жители Чувашии отказались переводить стрелки часов на московское время
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Более 45% принявших участие в опросе о переводе Чувашии в другой часовой пояс — московское время — высказались против перемен, следует из результатов, опубликованных на официальной странице правительства Чувашии в соцсети "ВКонтакте".
Опрос о переводе Чувашии в третью часовую зону был запущен властями республики вечером 20 января.
Жителям региона было предложено четыре варианта ответа: за, против, "мне все равно" и "верните сезонный перевод часов". За девять дней в опросе приняли участие 22 395 человек. 45,18% ответивших высказались против изменения часового пояса, 37.22% респондентов считают, что сделать это необходимо, 12,92% выступают за возвращение сезонного перевода часов, еще 4,68% этот вопрос не интересует.
Далее вопрос смены часового пояса планируется обсудить в формате парламентских слушаний.
Вопрос о переводе Чувашии в третью часовую зону (московское время плюс 1 час) был поднят на встрече депутатов госсовета республики с главой региона. Депутаты сообщили, что с такой просьбой регулярно выступают сельские жители, которые считают, что это позволит им ежедневно продлять полевые работы.
Ранее сообщалось, что смена часового пояса произошла в Волгограде в декабре 2020 года по итогам опроса жителей региона. После того, как более 65% жителей Волгоградской области высказались за возвращение с местного времени на московское, Госдума приняла соответствующий закон. Волгоградская область была исключена из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесена ко второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).
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Социология , Общество , Госдума , Волгоград , Волгоградская Область , Москва
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