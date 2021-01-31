Жители Чувашии отказались переводить стрелки часов на московское время

Более 45% принявших участие в опросе о переводе Чувашии в другой часовой пояс — московское время — высказались против перемен, следует из результатов, опубликованных на официальной странице правительства Чувашии в соцсети "ВКонтакте".

Опрос о переводе Чувашии в третью часовую зону был запущен властями республики вечером 20 января.

Жителям региона было предложено четыре варианта ответа: за, против, "мне все равно" и "верните сезонный перевод часов". За девять дней в опросе приняли участие 22 395 человек. 45,18% ответивших высказались против изменения часового пояса, 37.22% респондентов считают, что сделать это необходимо, 12,92% выступают за возвращение сезонного перевода часов, еще 4,68% этот вопрос не интересует.

Далее вопрос смены часового пояса планируется обсудить в формате парламентских слушаний.

Вопрос о переводе Чувашии в третью часовую зону (московское время плюс 1 час) был поднят на встрече депутатов госсовета республики с главой региона. Депутаты сообщили, что с такой просьбой регулярно выступают сельские жители, которые считают, что это позволит им ежедневно продлять полевые работы.