В Госдуме сказали, когда нуждающиеся получат помощь 

Нуждающиеся россияне смогут получить помощь от государства, когда ситуация с экономикой в стране станет лучше. Об этом заявила депутат Госдумы и зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова сообщает URA.RU.

"Нуждаются, самое главное, люди, имеющие детей. Потому что мамы не работают, сидят по уходу за ребенком, а одному родителю непросто. Это первое. Во-вторых, пожилые, наши пенсионеры уважаемые, ветераны нуждаются в поддержке. Как только экономика поднимется, будем рассматривать вопросы оказания помощи", — сказала Валентина Кабанова.

Она отметила, что депутаты Госдумы постоянно работают над тем, чтобы помочь нуждающимся. В будущем планируется поднять прожиточный минимум и сделать так, чтобы не было россиян, чьи доходы были бы ниже этого показателя. Как подчеркнула парламентарий, такие законопроекты в Госдуме уже есть.