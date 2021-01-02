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В Госдуме сказали, когда нуждающиеся получат помощь 

Прайм и ещё 1 14 минут назад
В Госдуме сказали, когда нуждающиеся получат помощь
Фото: © РИА Новости. Владимир Федоренко
Нуждающиеся россияне смогут получить помощь от государства, когда ситуация с экономикой в стране станет лучше. Об этом заявила депутат Госдумы и зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова, сообщает URA.RU.

"Нуждаются, самое главное, люди, имеющие детей. Потому что мамы не работают, сидят по уходу за ребенком, а одному родителю непросто. Это первое. Во-вторых, пожилые, наши пенсионеры уважаемые, ветераны нуждаются в поддержке. Как только экономика поднимется, будем рассматривать вопросы оказания помощи", — сказала Валентина Кабанова.

Она отметила, что депутаты Госдумы постоянно работают над тем, чтобы помочь нуждающимся. В будущем планируется поднять прожиточный минимум и сделать так, чтобы не было россиян, чьи доходы были бы ниже этого показателя. Как подчеркнула парламентарий, такие законопроекты в Госдуме уже есть.
Другой депутат Госдумы, член комитета думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, что большое число нуждающихся во время пандемии не получили поддержку. "Сегодня Счетная палата говорит о том, что из малоимущих граждан, получивших поддержку по программам государства, в том числе в период пандемии, порядка 20% оказались не задействованы. Думаю, что эти граждане могут стать очередными получателями соцподдержки", — отметила она.
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Социология , Политика , Валентина Кабанова , Светлана Бессараб , Госдума , Счетная палата , РИА Ura.ru , Москва
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