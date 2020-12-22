Признаки хронического истощения нашли у 75% учителей

«Также у педагогов, которые испытали все трудности работы в пандемию, не было специального стимулирования, как, например, у врачей. Поэтому результаты исследования действительно должны вызывать тревогу: они говорят, что ресурсы учительства в этой ситуации почти исчерпаны и им нужна серьезная поддержка», — заключил эксперт.