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Признаки хронического истощения обнаружили у 75% учителей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Признаки хронического истощения нашли у 75% учителей
Фото: © Depositphotos / jbryson
Подавляющее большинство учителей испытывают симптомы профессионального выгорания, следует из результатов исследования программы по развитию педагогов «Я Учитель» и программы «Образовательная инициатива »Яндекса».
Тест «Профессиональное выгорание педагога» проводился осенью этого года среди части участников онлайн-интенсива «Я Учитель» — 38 тыс. респондентов. Выяснилось, что у 75% опрошенных есть симптомы выгорания, а 38% находятся в его острой фазе, то есть выгорание ощутимо влияет на их качество жизни и способность работать, пишет «Коммерсант».
Авторы исследования определили профессиональное выгорание как хроническое истощение эмоциональных, физических и волевых ресурсов, а также как совокупность негативных переживаний, которые связаны с работой. Отмечается, что выгоранию оказались подвержены все школьные педагоги — у молодых и опытных учителей его уровень примерно одинаков.
По мнению экспертов, на эмоциональное состояние учителей повлияла пандемия коронавируса. Научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин напомнил, что в период пандемии у учителей увеличилась нагрузка, в том числе в связи с необходимостью быстрого освоения новых технологий. Кроме того, существенная часть педагогов, уверен эксперт, относится к группе риска по COVID-19, «что не добавляет им спокойствия и благополучия».

«Также у педагогов, которые испытали все трудности работы в пандемию, не было специального стимулирования, как, например, у врачей. Поэтому результаты исследования действительно должны вызывать тревогу: они говорят, что ресурсы учительства в этой ситуации почти исчерпаны и им нужна серьезная поддержка», — заключил эксперт.

Ранее президент Владимир Путин не исключил страхования здоровья педагогов, которые в период пандемии работают с коллективами.
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Социология , Общество , Исак Фрумин , Владимир Путин , ВШЭ , Яндекс
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