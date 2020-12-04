Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Сколько россиян доверяют Путину
Фото: ТАСС
Более половины россиян (60%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно данным исследования, скорее не доверяют ему — 30%, еще 10% затруднились ответить на вопрос.
По мнению 63% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 24% россиян. Затруднились ответить на вопрос 13%.
Всероссийский телефонный опрос проведен 27-29 ноября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Последние новости
Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой Россиянам разъяснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь Россиянам разъяснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь Неочевидный симптом коронавируса, который точно указывает на болезнь Неочевидный симптом коронавируса, который точно указывает на болезнь
Социология , Общество , Политика , Владимир Путин , Фонд "Общественное мнение"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Явившейся на допрос в сланцах блогер Reeflay попал на видео
00:11
Явившейся на допрос в сланцах блогер Reeflay попал на видео
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником в российской школе
00:56
Уборщица подралась с семиклассником в российской школе
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
03:30
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
Армия
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
01:13
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
В мире
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
01:21
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
В мире
Жалобы Кристины Асмус попали на видео
03:17
Жалобы Кристины Асмус попали на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение