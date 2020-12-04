Сколько россиян доверяют Путину

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Согласно данным исследования, скорее не доверяют ему — 30%, еще 10% затруднились ответить на вопрос.

По мнению 63% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 24% россиян. Затруднились ответить на вопрос 13%.

Всероссийский телефонный опрос проведен 27-29 ноября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.