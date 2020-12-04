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Россияне назвали возраст наступления старости 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Россияне назвали возраст наступления старости
Фото: РИА Новости
По мнению россиян, старость начинается с 62 лет, среднем при своем нынешнем образе жизни граждане ожидают прожить до 78 лет, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В результатах исследования, опубликованных на сайте ВЦИОМ, говорится, что «в разные эпохи в разных странах люди по-разному определяли и определяют возрастной рубеж, за которым начинается старость», и настоящее время «россияне считают, что старость начинается с 62 лет».
Отмечается, что в среднем при своем нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах россияне ожидают дожить до 78 лет. При этом женщины настроены дожить до 81 года, а мужчины до 74 лет.
«Минимальное названное значение (до какого возраста планируете прожить) — 30 лет (среди женщин — 37 лет, среди мужчин — 30 лет), а максимальное — 150», — говорится в сообщении.
Участники опроса отметили, что в идеальных условиях могли бы дожить до 85 лет, ответ с минимальным возрастом был 50 лет, с максимальным — 200 лет.
Среди проблем, с которыми приходится сталкиваться пожилым, россияне назвали бедность, низкие пенсии (71%), ухудшение здоровья, болезни (44%), а также ощущение ненужности, невостребованности (19%) и одиночество (17%).
Мнения о том, что пожилые люди в России вызывают у окружающих уважение, придерживаются 54% участников опроса. При этом 43% опрошенных считают, что к пожилым относятся без уважения, чаще это жители городов-миллионников (48%).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 26 ноября, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее геронтологи заявили, что старость наступает с 75 лет.
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Социология , Общество , ВЦИОМ
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