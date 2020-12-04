Россияне назвали возраст наступления старости 

По мнению россиян, старость начинается с 62 лет, среднем при своем нынешнем образе жизни граждане ожидают прожить до 78 лет, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В результатах исследования, опубликованных на сайте ВЦИОМ, говорится, что «в разные эпохи в разных странах люди по-разному определяли и определяют возрастной рубеж, за которым начинается старость», и настоящее время «россияне считают, что старость начинается с 62 лет».

Отмечается, что в среднем при своем нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах россияне ожидают дожить до 78 лет. При этом женщины настроены дожить до 81 года, а мужчины до 74 лет.

«Минимальное названное значение (до какого возраста планируете прожить) — 30 лет (среди женщин — 37 лет, среди мужчин — 30 лет), а максимальное — 150», — говорится в сообщении.

Участники опроса отметили, что в идеальных условиях могли бы дожить до 85 лет, ответ с минимальным возрастом был 50 лет, с максимальным — 200 лет.

Среди проблем, с которыми приходится сталкиваться пожилым, россияне назвали бедность, низкие пенсии (71%), ухудшение здоровья, болезни (44%), а также ощущение ненужности, невостребованности (19%) и одиночество (17%).

Мнения о том, что пожилые люди в России вызывают у окружающих уважение, придерживаются 54% участников опроса. При этом 43% опрошенных считают, что к пожилым относятся без уважения, чаще это жители городов-миллионников (48%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 26 ноября, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.