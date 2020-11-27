Стала известна неожиданная опасность работы на удаленке

Ученые из Тринити колледжа в Дублине обнаружили неожиданную опасность для здоровья у тех, кто работает на удаленке. Об этом пишет The Daily Mail.

Авторы исследования выяснили, что у тех, кто в условиях пандемии коронавируса работает на дому, может возникать боль в горле. Это происходит из-за того, что сотрудникам приходится повышать голос, чтобы быть услышанными во время онлайн-конференций.

О такой проблеме сообщили 516 из 1575 участников исследования. При этом 86 процентов из них подчеркнули, что у них не возникало таких проблем до введения ограничительных мер.

В октябре сотрудники компаний Кремниевой долины пожаловались на удаленку. Большинство опрошенных (68 процентов) заявили, что чувствуют себя более измотанными, чем во время работы в офисе до начала пандемии коронавирусной инфекции. Большая часть таких респондентов оказалась среди сотрудников Facebook — 81 процент и Google — 79 процентов. Среди появившихся на удаленке проблем участники опроса назвали трудность найти баланс между работой и личной жизнью и усталость от видеочатов. Кроме того, многие отметили, что на удаленке они работают дольше.