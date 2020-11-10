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Россияне изменили отношение к кредитам 

Профиль и ещё 1 58 минут назад
Россияне изменили отношение к кредитам
Фото: ©Антон Новодережкин/ТАСС
В начале 2020 года половина россиян планировала брать кредиты. Теперь же количество людей, желающих их оформить, снизилось на 30%. Стало известно, с чем связано такое явление и чем руководствуются заемщики при выборе кредитного предложения.
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, лишь 20% россиян намерены взять кредит, сообщает ТАСС со ссылкой на исследовании финансового маркетплейса «Юником24». Отмечается, что на изменение отношения людей к кредитом повлияли неуверенность в постоянном доходе и более жесткая политика банков при отборе заемщиков.
Кроме того, теперь люди больше обращают внимание на размер переплаты и ежемесячный платеж при выборе банка и его предложений. В исследовании уточняется, что таким образом можно в разы сократить вероятность дефолта. При этом на размер процентной ставки не обращает внимание каждый второй россиянин, желающий взять кредит.
Ранее «Профиль» писал о том, у кого больше шансов получить одобрение на крупный кредит. Например, имеет значение размер зарплаты, перспективы карьерного роста и наличие ликвидного имущества, которое можно было бы изъять в случае неуплаты кредита.
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Социология , Общество , ИТАР-ТАСС
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