Россияне изменили отношение к кредитам 

В начале 2020 года половина россиян планировала брать кредиты. Теперь же количество людей, желающих их оформить, снизилось на 30%. Стало известно, с чем связано такое явление и чем руководствуются заемщики при выборе кредитного предложения.

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, лишь 20% россиян намерены взять кредит, сообщает ТАСС со ссылкой на исследовании финансового маркетплейса «Юником24». Отмечается, что на изменение отношения людей к кредитом повлияли неуверенность в постоянном доходе и более жесткая политика банков при отборе заемщиков.

Кроме того, теперь люди больше обращают внимание на размер переплаты и ежемесячный платеж при выборе банка и его предложений. В исследовании уточняется, что таким образом можно в разы сократить вероятность дефолта. При этом на размер процентной ставки не обращает внимание каждый второй россиянин, желающий взять кредит.