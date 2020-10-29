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Россияне оценили работоспособность коллег на удаленке 

Lenta.ru и ещё 2 24 минуты назад
Россияне оценили работоспособность коллег на удаленке
Фото: ТАСС
41 процент россиян считают, что их коллеги с переходом на удаленный режим стали работать менее эффективно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.
В ходе опроса 51 процент респондентов указали, что эффективность работы их коллег вне офиса не изменилась, лишь 8 процентов отметили повысившиеся результаты.
Выяснилось, что с переходом на дистанционную деятельность россияне стали гораздо строже относиться к эффективности своих коллег, нежели к своей собственной. 69 процентов респондентов заявили о том, что сохранили работоспособность на прежнем уровне или стали работать лучше, чем в офисе, а о снижении результативности рассказал 31 процент респондентов.
Также почти половина (47 процентов) заявили, что в будущем предпочли бы гибридный график, позволяющий работать как из дома, так и из офиса.
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Социология , Общество , Екатеринбург , Новосибирск , Новосибирская Область , Свердловская Область
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