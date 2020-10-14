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Россияне рассказали, сколько денег в месяц нужно для счастья

РИА Новостииещё 4
21 минуту назад
Россиянину для счастья достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц, свидетельствует исследование, проведенное банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Названа необходимая россиянину для счастья сумма
Фото: © Depositphotos / Fascinadora© Depositphotos / Fascinadora
Согласно исследованию, половине респондентов возможность чувствовать себя счастливым и удачливым дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. Наиболее популярен этот критерий счастья у жителей Сибири (57%) и Урала (56%). А 26% сказали, что для счастья им нужно "много денег", тут в лидерах Северо-Кавказский и Приволжский округа (по 31%).
Чтобы стать счастливее, 43% россиян хотели бы зарабатывать как минимум в 10 раз больше, чем сейчас, при этом 8% опрошенных признались, что для счастья им нужен хотя бы миллион долларов, говорится в материалах.
Только 4% россиян для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас. Наиболее высока доля довольных своими доходами в Московском регионе и на Северо-Западе (6%), самая низкая - на Северном Кавказе (1%).
При этом в среднем россияне считают неплохой зарплатой 60 тысяч рублей в месяц, а достаточной для счастья - 100-150 тысяч. Вместе с тем, москвичам для счастья нужно больше денег - 150-300 тысяч рублей в месяц.
Исследование проведено 9-12 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Социология,Общество,Ханты-Мансийский банк "Открытие",РИА Новости,
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