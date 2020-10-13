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Подсчитано число мечтающих о смене профессии россиян

Lenta.ru
32 минуты назад
Сервис «Работа.ру» и образовательная компания «Нетология» подсчитали число россиян, недовольных текущим местом работы и мечтающих о смене профессии. Выдержки из их исследования приводят «Известия».
Подсчитано число мечтающих о смене профессии россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным авторов, проведших опрос среди 1,4 тысячи респондентов из всех российских регионов, о смене профессии задумывались 94 процента жителей страны.
49 процентов опрошенных не устраивают нынешнее место работы и перспективы на нем, 45 процентов довольны ими, однако все равно собираются освоить смежные со своим родом занятий навыки или специализацию.
Полностью довольны нынешним положением и не собираются ничего менять только шесть процентов респондентов.
Также авторы спрашивали участников исследования об отношении к обучающим курсам. 35 процентов рассказали, что считают их сложным занятием, 30 процентов готовы проходить обучение и переобучение при наличии свободного времени и средств. 27 процентов готовы обучаться вне зависимости от обстоятельств.
Социология,Общество,газета "Известия",
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