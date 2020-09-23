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Россияне рассказали о планах на новогодние праздники 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
Россияне раскрыли планы на новогодние праздники
Фото: РИА Новости
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провел опрос и выяснил, какие планы у россиян на предстоящие новогодние праздники, передает RT.
Исследование показало, что 54% россиян планируют провести новогодние праздники дома.
26% пока с планами не определились. Поедут в путешествие, если позволит обстановка, 5% жителей России. Еще 15% пока ничего не покупали, но планируют поездку.
Уточнятся, что для путешествия на новогодние праздники, россияне выбирают направления из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Красноярск и Владивосток.
В опросе приняли участие 2,2 тысячи человек.
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Социология , Общество
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