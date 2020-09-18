Россияне признались, о чем врут в резюме 

По результатам опроса выяснилось, что большинство россиян составляют правдивые резюме, но часть соискателей любит приукрасить некоторые свои качества и скрывает причины увольнения с прошлой работы, пишет РИА «Новости».

Ничего не скрывают и не придумывают в своих резюме 85% респондентов. 15% опрошенных признались, что преувеличивали некоторые пункты. 6% респондентов намеренно завышали опыт работы, 5% указывали неправду о владении некоторыми навыками, 4% лгали о знании иностранных языков. Еще 3% указывали не настоящий возраст, а 1% опрошенных добавлял в резюме несуществующий опыт работы, либо предоставлял подложные рекомендации.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса Юлия Санина отметила, что ложная информация всплывает наружу как правило уже на первом собеседовании. Она рекомендует соискателям писать в резюме достоверные факты, чтобы привлечь внимание добросовестных работодателей и выстроить с ними доверительные отношения в начале сотрудничества.

В августе были опубликованы результаты опроса россиян, в котором они рассказывали о причинах увольнения. Самым частым поводом расставания с работодателем стал уровень зарплаты. Еще один опрос сервиса Работа.ру выяснил, что больше всего раздражает россиян в коллегах. Оказалось, что много негатива вызывают громкие разговоры по телефону на рабочем месте.