Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россияне признались, о чем врут в резюме 

Мир24 и ещё 1 20 минут назад
Россияне признались, о чем врут в резюме
Фото: www.pressfoto.ru/ / PRESSFOTO
По результатам опроса выяснилось, что большинство россиян составляют правдивые резюме, но часть соискателей любит приукрасить некоторые свои качества и скрывает причины увольнения с прошлой работы, пишет РИА «Новости».
Ничего не скрывают и не придумывают в своих резюме 85% респондентов. 15% опрошенных признались, что преувеличивали некоторые пункты. 6% респондентов намеренно завышали опыт работы, 5% указывали неправду о владении некоторыми навыками, 4% лгали о знании иностранных языков. Еще 3% указывали не настоящий возраст, а 1% опрошенных добавлял в резюме несуществующий опыт работы, либо предоставлял подложные рекомендации.
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса Юлия Санина отметила, что ложная информация всплывает наружу как правило уже на первом собеседовании. Она рекомендует соискателям писать в резюме достоверные факты, чтобы привлечь внимание добросовестных работодателей и выстроить с ними доверительные отношения в начале сотрудничества.
В августе были опубликованы результаты опроса россиян, в котором они рассказывали о причинах увольнения. Самым частым поводом расставания с работодателем стал уровень зарплаты. Еще один опрос сервиса Работа.ру выяснил, что больше всего раздражает россиян в коллегах. Оказалось, что много негатива вызывают громкие разговоры по телефону на рабочем месте.
Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Мир24: последние новости
Больше половины россиян оценили свое материальное положение как среднее Больше половины россиян оценили свое материальное положение как среднее Россияне рассказали, как относятся к домашней уборке Россияне рассказали, как относятся к домашней уборке Российские дети читают больше всех в мире Российские дети читают больше всех в мире
Комментарии
Социология , Общество , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото
Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото
Путин отменил указ Медведева
Путин отменил указ Медведева
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
Жена рэпера сделала селфи с мертвым мужем
Жена рэпера сделала селфи с мертвым мужем
Видео
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
00:53
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение