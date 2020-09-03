Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: почти половина россиян готовы взять новый кредит, несмотря на влияние пандемии 

ТАСС 1 час назад
Опрос: почти половина россиян готовы взять новый кредит
Фото: ТАСС
Почти половина населения России готово взять новый кредит, несмотря на непростую ситуацию в экономике на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Наибольшая доля желающих взять новый кредит проживает на Урале и на Северо-Западе, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС опроса банка "Открытие".

"Несмотря на влияние карантина и пандемии, 46% опрошенных россиян заявили, что при необходимости готовы брать новые кредиты. Наибольшая доля поклонников кредитов на Урале (63%) и на Северо-Западе (50%). При этом о готовности к новым кредитам заявили лишь 29% жителей Северного Кавказа и 35% москвичей и жителей Московской области", — отметили в "Открытии".

При этом 38% опрошенных россиян никогда не брали и не планируют брать кредит. Наибольший процент "отказников" — на Северном Кавказе (57%) и в Московском регионе (49%).
Влияние пандемии на расходы и доходы
Пандемия и ограничительные меры из-за коронавируса никак не повлияли на расходы 43% населения. Меньше всего карантин повлиял на расходы жителей Северо-Кавказского федерального округа.
При этом у 28% опрошенных расходы во время пандемии выросли, из них 11% россиян связывают это с увеличением трат на досуг и непродовольственные товары, а 17% — с необходимостью решать возникшие бытовые проблемы.
Снизили траты из-за потери доходов 25% респондентов. Больше всего приходится экономить жителям Северо-Запада и Урала, меньше других — Северного Кавказа и Дальнего Востока, следует из опроса "Открытия".
Также 39% россиян заявили, что карантин никак не повлиял на их доходы, а 9% опрошенных отметили рост своих доходов на карантине. Большинство из них живут в Москве и Подмосковье, а также на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. При этом 49% респондентов отметили снижение своих доходов из-за ограничительных противовирусных мер. В Северо-Западном федеральном округе потерявших в доходах оказалось большинство — 53% опрошенных. Ниже всего доля тех, кто отметил падение доходов, в Московском регионе и на Северном Кавказе (по 33%).
Согласно данным "Открытия", 24% россиян работали во время карантина в обычном режиме. Еще 40% респондентов уже работают в прежнем режиме после карантина, из них 17% вернулись с удаленки в офисы, возобновили работу после временного отдыха — 23% опрошенных. Продолжают трудиться из дома 12% респондентов, а 16% опрошенных россиян заявили, что находятся в поиске новой работы.
Банк "Открытие" провел опрос с 26 августа по 2 сентября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
ТАСС: последние новости
Опрос: более половины опрошенных родителей в России одобряют начало очного учебного года Опрос: более половины опрошенных родителей в России одобряют начало очного учебного года Почти 50% опрошенных россиян не верят, что производство аналогов мяса экологично Почти 50% опрошенных россиян не верят, что производство аналогов мяса экологично Эксперты: спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть Эксперты: спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть
Комментарии
Социология , Общество , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , ИТАР-ТАСС , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему не стоит носить смартфон в чехле
Почему не стоит носить смартфон в чехле
МИД предостерег выезжающих за границу россиян
МИД предостерег выезжающих за границу россиян
Страна Европы откажется от антироссийского курса
Страна Европы откажется от антироссийского курса
Звездный бизнес: почему разоряются Бузова и Киркоров
Звездный бизнес: почему разоряются Бузова и Киркоров
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
02:35
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
Политика
Дома горят под Ростовом
01:19
Дома горят под Ростовом
Происшествия Пожары
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
00:15
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
Общество
В ООН дали совет Поклонской
01:29
В ООН дали совет Поклонской
Политика
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
00:26
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение