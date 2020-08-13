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Москва вошла в рейтинг городов-любителей слов-паразитов 

Мослента и ещё 3 2 часа назад
Москва вошла в рейтинг городов-любителей слов-паразитов
Фото: Мослента
Москва стала одним из городов-любителей слов-паразитов. Столица вошла в рейтинг по частоте употребления в речи таких фраз, заняв 12 место, сообщает исследовательское агентство Zoom Market.
Компания провела опрос среди более чем двух тысяч человек из 20 регионов страны. Самым популярным словом у россиян оказалось «блин», на втором месте — «типа». Далее следуют слова: «как бы», «короче», «на фиг», «ну» и «это самое».
По выводам исследователей, чаще всего слова-паразиты используют для заполнения паузы или связи предложений. Наличие их в речи не всегда говорит о недостатке интеллекта и зависит от среды и круга общения, считают в агентстве.
На первом месте среди городов-любителей слов-паразитов оказался Краснодар, на втором — Липецк, на третьем — Челябинск. Среди тех, кто реже использует при разговоре подобные фразы, жители Томска (20 место), Новосибирска (19 место) и Волгограда (18 место).
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Социология , Новости Москвы
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