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Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России 

RT на русском и ещё 2 11 минут назад
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в РФ
Фото: ТАСС
Специалисты Роспотребнадзора выяснили, у работников каких сфер деятельности в 2019 году чаще всего впервые выявлялись профессиональные заболевания. С данными санитарного ведомства ознакомился RT.
Наибольшее число профзаболеваний зафиксировано среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых — 46,9% от всех зарегистрированных случаев.
На втором месте — обрабатывающие производства (29,9%).
Далее идут предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5%), а также строительством (3,6%).
У работников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, раболовстве и рыбоводстве, Роспотребнадзор зафиксировал 3,5% случаев профзаболеваний.
На остальные виды экономической деятельности приходится 5,2% случаев, отметили в ведомстве.
Всего в 2019 году в России было зафиксировано 4,5 тыс. случаев профессиональных заболеваний. Это на 629 случаев меньше, чем в 2018 году.
Профессиональные заболевания среди работников чаще всего появляются из-за физических перегрузок, воздействия промышленных аэрозолей и отравления химическими веществами.
В результате у работников возникают, в частности, такие заболевания, как хронический бронхит, нейросенсорная тугоухость (снижение слуха), вибрационная болезнь и радикулит.
Ранее был составлен рейтинг профессий, представителям которых легче остальных найти работу после снятия карантинных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
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Социология , Общество , Роспотребнадзор
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