Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыто отношение россиян к работе на удаленке 

Lenta.ru 12 минут назад
Раскрыто отношение россиян к работе на удаленке
Фото: CLODAGH KILCOYNE / Reuters
Россияне выступили резко против снижения заработной платы сотрудника при переходе на дистанционный режим работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Единой России».
Согласно данным опроса, 93 процента жителей России уверены в необходимости сохранения полной зарплаты на удаленке. В целом 92 процента россиян считают, что работник при переходе на дистанционный режим должен иметь такие же права, как и обычный сотрудник.
Респонденты также отметили важное значение вопросов, связанных с личным временем на удаленке. Абсолютное большинство уверено в том, что привлекать сотрудника к работе в личное время возможно только при оплате сверхурочных. Россияне подчеркнули, что человек не должен быть на связи 24 часа в сутки.
64 процента опрошенных заявили, что были вынуждены работать дистанционно в период эпидемии коронавируса.
Ранее эксперты рассказали о том, что каждый десятый человек в России захотел продолжать работать из дома, при этом чем выше зарплата, тем больше шансов получить одобрение от руководства. По их словам, сотрудник с высокой зарплатой может брать на себя ответственность, руководство доверяет ему больше и охотнее отпускает на удаленку,
Видео дня. В Костополе подрались кандидаты на пост мэра
Последние новости
Crew Dragon успешно вернулся на Землю из первого пилотируемого полета Crew Dragon успешно вернулся на Землю из первого пилотируемого полета В Москве десантники подрались с росгвардейцами В Москве десантники подрались с росгвардейцами В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы» В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»
Комментарии
Социология , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Путь в один конец
Путь в один конец
Видео
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
01:30
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
Происшествия Другое
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
00:11
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение