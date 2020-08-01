Россиянам назвали сроки начала вакцинации от коронавируса 

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России в октябре. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Министр отметил, что сначала вакцину получат медики и учителя. Все граждане с прививками от COVID-19 первое время проведут под наблюдением врачей.
Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в центре Гамалеи, завершились. Сейчас оформляется пакет документов для регистрации препарата. Около двух месяцев уйдет на получение разрешений для клинических исследований.
Центр имени Гамалеи испытывал вакцину вместе с Минобороны на базе военного госпиталя имени Бурденко. Медики говорят, что анализы показали выработку у всех добровольцев иммунного ответа. Побочных действий, осложнений, жалоб у добровольцев не было.
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