Россиянам назвали сроки начала вакцинации от коронавируса 

Министр отметил, что сначала вакцину получат медики и учителя. Все граждане с прививками от COVID-19 первое время проведут под наблюдением врачей.

Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в центре Гамалеи, завершились. Сейчас оформляется пакет документов для регистрации препарата. Около двух месяцев уйдет на получение разрешений для клинических исследований.

Центр имени Гамалеи испытывал вакцину вместе с Минобороны на базе военного госпиталя имени Бурденко. Медики говорят, что анализы показали выработку у всех добровольцев иммунного ответа. Побочных действий, осложнений, жалоб у добровольцев не было.