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Россиянам разрешили представляться гоблинами при переписи 

Москва24 и ещё 29 41 минуту назад
Россиянам разрешили представляться гоблинами
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Росстат не будет возражать, если россияне в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами, передает РИА Новости. Об этом заявил замглавы ведомства Павел Смелов.
При этом он попросил граждан отнестись к мероприятию ответственно. По его словам, таких "шутников" на предыдущей переписи было 1024 человека на всю страну. Смелов отметил, что этот показатель является низким для 147 миллионов жителей.

"Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом, — сказал Смелов журналистам. — Бороться мы с ними не будем". Он добавил, что перепись обезличена, и человек, назвавший себя эльфом, также будет учтен в статистике.

Замглавы Росстата указал, что такого рода явления происходят при переписи в любой стране мира и не являются массовыми. При этом Смелов подчеркнул, что достоверные данные позволят властям составить планы развития территорий.
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года. Перепись впервые пройдет в многоканальном формате.
Любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг и в МФЦ. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
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Социология , Общество , Павел Смелов , Росстат , РИА Новости
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