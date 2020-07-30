Россияне хотят подрабатывать водителями и курьерами

Почти 80% жителей России хотели бы подрабатывать или уже имеют дополнительный источник дохода, из самых популярных видов второго заработка - водитель, говорится в результатах исследования сервиса подбора персонала Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

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"79% россиян хотели бы подрабатывать: 14% ... отметили, что уже заняты на подработке. Еще 65% респондентов указали, что хотели бы найти подработку в ближайшем будущем. В тоже время каждый пятый участник исследования (21%) не хотели бы заниматься дополнительной работой", - говорится в отчете по итогам июльского собеседования более 3 тысяч человек из всех регионов страны.

Самой популярной дополнительной занятостью стала работа водителем — ее отметили 14% респондентов. На втором месте оказались курьеры — 13% опрошенных хотели бы подрабатывать в доставках. 12% указали, что хотели бы заниматься в дополнение к основной деятельности преподаванием или репетиторством.

Менее 10% отметили следующие виды подработок: маркетолог (8%), строители или разнорабочий (6%), компьютерный мастер (4%) и официант (2%).

В варианте "Другое" респонденты чаще всего отмечали, что согласились бы на любую подработку в удаленном формате, а также такие профессии, как бухгалтер, мастер по клинингу, переводчик с иностранных языков и мастер по маникюру.