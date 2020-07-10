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Россияне назвали самые раздражающие в коллегах качества 

Вечерняя Москва и ещё 1 13 минут назад
Россияне назвали самые раздражающие в коллегах качества
Фото: Depositphotos
Самыми раздражающими качествами в коллегах россияне назвали лицемерие и интриганство. Это выяснилось по итогам исследования в сервисе подбора персонала Работа.ру.
На первом месте антирейтинга самых худших качеств коллег оказались лицемерие и обман — их выбрали 40 процентов респондентов. Второе место досталось сплетням и интригам — 34 процента россиян назвали эти факторы.
Третье место заняло неуважительное отношение к чужому труду — 33 процента опрошенных выбрали этот вариант ответа. Также 32 процента россиян выделили непрофессионализм, замыкает пятерку безответственность — ее назвали 23 процента респондентов.
Менее раздражающими для участников исследования оказались конфликтность (20 процентов), лень (15 процентов), узость кругозора (13 процентов), непунктуальность (9 процентов), плохие манеры (7 процентов) и вредные привычки (5 процентов).
И только 3 процента россиян отметили, что у них на работе прекрасный коллектив без недостатков, передает РИА Новости.
В опросе приняли участие более 4,2 тысячи пользователей сервиса из всех российских регионов.
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Социология , Общество , РИА Новости
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