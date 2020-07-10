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Россияне раскрыли ожидания от благосостояния в этом году 

Lenta.ru и ещё 1 42 минуты назад
Россияне раскрыли ожидания от благосостояния в этом году
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года демонстрируют 63 процента россиян. Такие результаты раскрыли в опросе РАНХиГС, содержание которого приводят «Известия».
При этом каких-либо изменений в доходах не ждут 25 процентов граждан, и только 6 процентов опрошенных заявили, что их материальное благополучие улучшится в той или иной мере.
В результатах опроса указывается, что отрицательные оценки по-прежнему доминируют в настроениях граждан. Так, угрозу пандемии коронавируса для экономики как значимую продолжают оценивать 69 процентов респондентов. При этом меньше половины россиян считают, что распространение инфекции представляет значительную опасность для их материального достатка.
Как считает один из авторов опроса, завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин, по результатам пяти мониторингов, которые проводились с начала пандемии, значительных изменений в настроениях граждан нет.
Исследователь также указал, что усиливает неопределенность комплекс таких негативных экономических эффектов, как сокращение уровня занятости, рост безработицы и падение доходов населения.
В то же время в целом уровень обеспокоенности россиян негативными последствиями пандемии COVID-19 для экономики страны и своего материального положения стал постепенно снижаться.
Ранее сообщалось, что, согласно исследованию «Росгосстрах Жизнь», россияне испытали падение доходов из-за пандемии. Каждый пятый житель страны признался в значительном падении доходов за время пандемии, каждый десятый сообщил о полной потере заработка. Треть россиян признались, что были вынуждены отказаться от трат на мелкие удовольствия из-за кризиса. Доля граждан, чей среднемесячный доход составляет меньше 15 тысяч рублей, увеличилась с 38,1 до 44,6 процента.
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Социология , Общество , Доходы россиян , Дмитрий Рогозин , РАНХиГС , газета "Известия"
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