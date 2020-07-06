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Алтай и Ингушетия: Названые самые бедные регионы России 

Мария Иванова и ещё 32 32 минуты назад
В 2019 году самые высокие доли россиян, живущих за чертой крайней бедности, зафиксировали в Тыве, Ингушетии и Республике Алтай. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
По данным агентства, по итогам 2019-го 1,9 процента населения страны зарабатывали менее половины от прожиточного минимума (по сравнению с 2,1 процента в 2018 году). Эксперты считают такой уровень доходов крайней бедностью или даже нищетой.
Самый большой процент россиян, оказавшихся за чертой крайней бедности, — в Тыве. В крайне тяжелом финансовом положении находятся 6,6 процента жителей региона. За Тывой следуют Ингушетия, где за чертой крайней бедности оказались 4,8 процента жителей, и Республика Алтай (4,2 процента крайне бедны).
В девяти российских регионах за чертой крайней бедности находятся от трех до 3,5 процента жителей, в пяти — от 2,5 процента до трех процентов.
Для выявления различий по доходам между регионами эксперты РИА Новости брали отношение медианных среднедушевых доходов населения региона за месяц к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
Самые высокие доходы по отношению к стоимости фиксированного набора были зарегистрированы в Ямало-Ненецком автономном округе. Это — единственный регион, где доходы жителей превысили стоимость фиксированного набора более чем в три раза (3,11). Второе место по этому показателю занял Ненецкий автономный округ, за ним следуют Москва, Чукотка и Магаданская область.
В топ-10 также вошли Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ, Подмосковье, Санкт-Петербург и Татарстан.
Как писал «Рамблер», в прошлом году эксперт ВШЭ Екатерина Слободенюк рассказала, что по-настоящему бедными россиянами являются не пенсионеры, а жители страны в возрасте 18-40 лет, имеющие детей или взрослых иждивенцев.
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Социология , Видео , Общество , Новости регионов , ВШЭ , РИА Новости , Алтай , Республика Алтай , Республика Ингушетия
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