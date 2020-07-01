В ЕАО по поправкам проголосовали больше половины избирателей 

Больше 77 тысяч человек в Еврейской автономной области приняли участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ . Напомним, что высказать свое мнение россияне могли с 25 июня.

"К началу основного дня голосования средняя явка по региону составила 61,41 процента", — сообщили в пресс-службе правительства ЕАО.

Самыми активными оказались жители Смидовичского района, там проголосовали уже почти 14 тысяч человек (73,04 процента местных избирателей). В Октябрьском районе — больше пяти тысяч человек. В других районах области явка пока чуть меньше.

В Биробиджане свое мнения об изменениях высказали уже около 32 тысяч человек.