48,94% забайкальцев проголосовали по поправкам

Почти половина избирателей Забайкалья успела проголосовать по поправкам в конституцию к утру 1 июля, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
"Явка на 10.00 местного времени (4.00 мск) составила 48,94 процента", — сказал собеседник агентства.
По данным избирательной комиссии Забайкальского края, на 1 января в регионе зарегистрировано 795 168 избирателей. В крае расположено 930 участков для голосования. Все они открыты для голосующих.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.