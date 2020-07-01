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В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94% 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
48,94% забайкальцев проголосовали по поправкам
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Почти половина избирателей Забайкалья успела проголосовать по поправкам в конституцию к утру 1 июля, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
"Явка на 10.00 местного времени (4.00 мск) составила 48,94 процента", — сказал собеседник агентства.
По данным избирательной комиссии Забайкальского края, на 1 января в регионе зарегистрировано 795 168 избирателей. В крае расположено 930 участков для голосования. Все они открыты для голосующих.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.
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Социология , Общество , Садоводство , Владимир Путин , РИА Новости
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