48,94% забайкальцев проголосовали по поправкам

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Почти половина избирателей Забайкалья успела проголосовать по поправкам в конституцию к утру 1 июля, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.

"Явка на 10.00 местного времени (4.00 мск) составила 48,94 процента", — сказал собеседник агентства.

По данным избирательной комиссии Забайкальского края, на 1 января в регионе зарегистрировано 795 168 избирателей. В крае расположено 930 участков для голосования. Все они открыты для голосующих.