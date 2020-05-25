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Россияне определились с планами на летний отдых 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 21 1 час назад
Россияне рассказали о планах на летний отдых
Фото: РИА Новости
Летом 2020 года большинство россиян решили отдохнуть дома (61%) или на даче (31%), рассказал о результатах опроса директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
При этом 11% опрошенных хотят провести отпуск в другом городе, 6% — на Черноморском побережье Кавказа, 5% — в Крыму.
«У нас потихоньку начинает подрастать количество тех, кто планирует отдохнуть все-таки в другом городе, селе… За рубеж россияне сегодня боятся пока строить планы… а вот внутренний туризм у нас пока демонстрирует некоторый потенциал, который, осенью мы уже узнаем, будет реализован или нет», — приводит слова Родина РИА «Новости».
Однако многие респонденты, несмотря на ситуацию в мире, не спешат отказываться от своих планов на отдых.
«Планы действительно имеют место быть. Актуальные обстоятельства вносят те корректировки, с которыми мы с вами сталкиваемся каждый день, но, тем не менее, 70% нам говорит, что пока планы свои не поменяли», — добавил он.
По словам эксперта, на корректировку планов влияют сокращение средств на отдых в результате пандемии и самоизоляции, а также рост переживаний из-за ситуации с коронавирусом в мире.
31% россиян планируют этим летом взять ежегодный отпуск: 14% хотели бы взять две недели, 8% — месяц, 6% — больше месяца.
19% работающих граждан будут отдыхать только в выходные, а 47% не имеют постоянной занятости. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 17 и 18 мая методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе приняли участие 1 тыс. 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, премьер Михаил Мишустин призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.
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Социология , Общество , Кирилл Родин , Михаил Мишустин , ВЦИОМ , РИА Новости , Республика Крым
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