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Обнаружен парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них 

Lenta.ru 49 минут назад
Россиян считают «за каких-то леших»
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Об этом он рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1».
Так он отреагировал на статью Financial Times о том, что в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет. По словам Толстого, авторы материала считают, что Россия — непонятная страна, поскольку живет не так, как на Западе. «А значит "мы какие-то чудные", и, соответственно, из-за этого они могут про Россию писать все, что угодно», — сказал он.
По мнению вице-спикера Госдумы, парадокс заключается в том, что на Западе считают россиян «за каких-то леших» и пишут про Россию все, что угодно. «А мы со звериной серьезностью все это обсуждаем и так далее», — отметил Толстой, добавив, что нужно заниматься собой.
Ранее, комментируя публикацию Financial Times о занижении данных о жертвах коронавируса в России, представитель ВОЗ Мелита Вуйнович сообщила, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности. Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев заявил, что газета должна пояснить, на основании каких данных было сделано такое заявление.
В России, по последним данным, выявлено 232 243 заболевших в 85 регионах. За последние сутки зафиксировано 107 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2116 человек.
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Комментарии 9
Социология , Общество , Политика , Мелита Вуйнович , Адальби Шхагошев , Единая Россия , ВОЗ , Госдума , Financial Times , Москва , Санкт-Петербург
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