Как россияне намерены провести майские праздники

Фото: Кадр из фильма «Подъем с глубины»кадр из фильма «Подъем с глубины», или Жизнь с чистого лист

Большинство россиян, опрошенных сервисом «Туту.ру», решили провести майские праздники в этом году дома или на даче — с учетом ограничений, введенных на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Как выяснилось, 30 процентов респондентов собираются провести праздники на даче или в деревне. По 11 процентов участников исследования намерены смотреть телевизор и отсыпаться дома, шесть процентов потратят выходные на чтение, пять процентов — на заботу о своем здоровье, три процента решили заняться ремонтом или перепланировкой.

При этом у 17 процентов опрошенных выходных не будет — они собираются работать на протяжении всех праздничных дней.

Вопреки ограничительным мерам есть и те, кто намеревается отправиться на природу на шашлыки (12 процентов) или съездить в другой город к родне или друзьям (пять процентов).

Как отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев, это безопасно лишь в том случае, если в составе компании отдыхающих — люди, вместе с которыми вы самоизолировались. При появлении хотя бы одного человека «со стороны» появляется угроза заражения.

Все подобные случаи в совокупности способны усугубить ситуацию с распространением COVID-19, а значит, затянуть продолжительность самоизоляции.

Опрос сервиса «Туту.ру» проводился с 28 апреля по 5 мая, в нем приняли участие более трех тысяч посетителей ресурса. Результаты опроса приводят «Известия».

Ранее сообщалось, что около шести тысяч полицейских проследят за выполнением режима самоизоляции в Подмосковье.