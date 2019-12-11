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Происшествия

Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Более трети россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека превышает 50 тысяч рублей, при этом 97% связывают надежды на снижение социального неравенства с дополнительными усилиями государства, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты РФ по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Более трети россиян — 35% — считают, что справедливый минимум доходов на члена семьи для работающего человека должен превышать 50 тысяч рублей, 31% назвали сумму 40-50 тысяч рублей, 20% — 30-40 тысяч рублей, 10% — 21-30 тысяч рублей.
Чаще всего граждане РФ, как показало исследование, сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах, такой вариант выбрали 60%. За доступ к качественным медицинским услугам проголосовали 49%, 38% — за территориальное неравенство. При этом неравенство в доступе к культурным благам испытывают всего 8% опрошенных, к благоприятной экологической среде — 11%. На невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность близкий пожаловались 13%.
Так, 97% участников исследования ОП РФ связывают основные надежды на снижение неравенства в обществе с дополнительными усилиями государства, 91% считают, что этому поспособствует снижение "демонстративного потребления", 80% проголосовало за социальную ответственность бизнеса, 71% — за роль некоммерческих организаций и активистов.
При этом, по результатам исследования, подавляющее большинство россиян с разной периодичностью испытывают чувство социальной несправедливости. Только 1% подобного не наблюдают вовсе.
Кроме того, 90% участников исследования согласились с утверждением, что государство своей политикой должно предотвращать чрезмерную разницу в доходах людей. А вот с тем, что разрыв между бедными и богатыми является необходимым условием для процветания страны, больше половины респондентов не согласились. Спорным оказался вопрос о том, справедливо ли, что люди с большим достатком дают своим детям лучшее образование: 26% согласились, 34% выразили сомнения, 40% выступили против.
Исследование "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления" проводилось в формате заполнения электронной анкеты на условиях анонимности в период с 19 ноября по 6 декабря 2019 года. Участие в нем приняли 674 посетителя сайта ОП РФ. Среди участников равное количество мужчин и женщин.
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Теги:
Социология , Видео , Общество , Общественная палата России , РИА Новости
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