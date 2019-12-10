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Политика

Россияне раскрыли отношение к зиме 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Россияне раскрыли отношение к зиме
Фото: РИА Новости
Любимым временем года зиму назвали лишь 8 процентов россиян. Еще 29 процентам она не нравится. Это следует из результатов исследования ВЦИОМ, имеющимися в распоряжении ТАСС.
Среди тех, кто относится к зиме «в целом позитивно», оказались жители сел и населенных пунктов численностью меньше 100 тысяч человек. Среди причин своей симпатии респонденты называли снег (38 процентов), зимние виды спорта (25 процентов), Новый год (20 процентов), мороз (18 процентов) и свежий воздух (11 процентов). Негативное отношение вызывают холод (54 процента), грязь (16 процентов) и гололед (10 процентов).
По мнению 64 процентов опрошенных, зима не оказывает влияния на физическое и эмоциональное состояние человека. 31 процент считает, что зимой наступает упадок сил и ухудшается настроение. В основном об упадке сил говорили те, кому 60 лет, и старше.
46 процентов опрошенных назвали любимым временем года лето. Отмечается, что больше всего лето любят жители городов с населением меньше миллиона. 27 процентов жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также 26 процентов жителей сел выбирали весну как любимое время года. В городах-миллионниках и селах наиболее популярна осень (14 процентов).
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что Москва «перейдет на зимний режим» в четверг, 12 декабря. Кроме того, по словам Вильфанда, солнечная погода в Москве также наступит в четверг, 12 декабря, и продержится до субботы, 14 декабря.
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Теги:
Социология , Общество , ВЦИОМ , ИТАР-ТАСС
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