Кому мешает российская Конституция

Общество плавно готовят к возможным изменениям в Основном законе страны

Российская политика — вещь, настолько закрытая и непубличная, что делать выводы и прогнозы зачастую приходится лишь по различным косвенным признакам готовящихся перемен. Конечно, здесь большое раздолье для конспирологии, но она — лишь производная от критической нехватки информации о принимающихся решениях. Один из способов попробовать подглядеть в замочную скважину будущего — наблюдение за социологами, ведь если опросы проводят, значит, это кому-нибудь нужно.

9 декабря фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты исследования, посвящённого отношению наших сограждан к Конституции страны. Из него следует, что целых 68% россиян считают необходимым Основной закон переписать, причём число таких респондентов на 24% больше, чем в 2013 году, когда подобный опрос проводился в последний раз. Оценки качества Конституции распределились следующим образом: 54% респондентов назвали её хорошей, 22% — плохой, еще 24% не смогли дать оценку содержанию документа.

Тех, кто хотел бы пересмотреть Конституцию, также спросили, какие изменения необходимо внести. Самыми популярными стали поправки, которые бы улучшали социальную политику в стране, уровень жизни граждан, качество медицины и образования, усиливали борьбу с коррупцией и, конечно же, отменяли повышение пенсионного возраста.

Конечно, все эти предложения в Конституцию попасть не могут. Не станет же законодатель вписывать в её текст положения вроде: «Государство обязуется лучше заботиться о людях» или «Президент и Правительство обязаны сделать так, чтобы у простого народа прав было, как в Америке». Для социальных преобразований существуют другие институты, и они вполне достаточны. Другой вопрос — насколько эффективно они используются. А вписывать свои мечты и чаяния в Основной закон — это к украинцам, которые не постеснялись записать в него свою голубую, как газ, мечту вступить в Евросоюз НАТО , да ещё и сделали из этого невиданную «перемогу». Конституция — документ основательный. И если мы верим в то, что Россия будет существовать вечно, то и основы её без толку тревожить не стоит. Но тогда для чего был этот опрос?

Можно вспомнить, что инициатором последней волны дискуссий по этому поводу стал председатель Госдумы Вячеслав Володин , написавший статью, в которой призывал на уровне Конституции исправить дисбаланс в действиях законодательной и исполнительной ветвей власти и привлечь нижнюю палату парламента к формированию правительства. В целом, здесь нет ничего удивительного, Володин — политик серьёзный и амбициозный, так что логично, что он пытается добавить веса возглавляемому им депутатскому корпусу. При этом и он, и позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в один голос заявили, что об изменении базовых принципов конституции речи быть не может. Заместитель Володина Пётр Толстой на эту тему высказался очень осторожно: он заявил, что внесение небольших изменений в Конституцию необходимо, но только при наличии соответствующего общественного запроса, которого пока что нет. А так — лично он бы хотел бы отменить пункт о главенстве международного права над национальным.

Если немного углубиться в историю, то увидим, что текст действующей российской Конституции менялся 14 раз, и первопроходцем здесь стал Борис Ельцин , в 1996 году скорректировавший названия республик Ингушетия и Северная Осетия. Именно часть, касающаяся перечня субъектов страны, в большинстве случаев подвергалась изменениям. Самое громкое и известное — включение в состав РФ Республики Крым и города Севастополь.

А вот самые важные изменения, касающиеся политической жизни России, были внесены в 2008 году, когда с четырёх до шести лет был увеличен срок полномочий президента и с четырёх до пяти — Государственной думы. Последними двумя поправками был ликвидирован Высший Арбитражный суд, а Владимир Путин получил возможность напрямую назначать до 10% членов Совета Федерации.

Понятно, что сейчас, как только речь заходит о переписывании Конституции, в первую очередь на ум приходит возможная отмена ограничения в два президентских срока подряд на одного человека. Все ведь держим в голове скорый 2024 год и проблему транзита власти. Кроме того, много говорится о том, что союз России и Белоруссии скоро перерастёт во что-то большее, в новое единое государство, которое возглавит Владимир Владимирович, и под это дело тоже Основной закон придётся перелопатить основательно.

Таким образом, можно предположить, что эти публичные обсуждения и соцопросы призваны примирить общественность с тем фактом, что Конституции в её нынешнем виде быть осталось недолго. И в таком случае очень интересно понаблюдать, как именно это будет оформляться: разведут шум вокруг десятка незначительных поправок и за ними попробуют спрятать ту самую, ради которой всё затевалось, или, напротив, более мелкие игроки попытаются за Самой Главной Правкой припрятать свои локальные?

Одно можно сказать точно: тем, кто в ходе опроса высказывал пожелание на то, что от новой Конституции людям станет легче жить, зря надеются. Жить, может, легче и станет, но точно не от этого.