Топ-7 популярных направлений для новогодних путешествий с детьми

Москва , 19 ноября — «Вести. Экономика». Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню матери в России выявил самые популярные города для путешествий в новогодние каникулы матерей с детьми.

По данным Tvil.ru, матери с детьми бронируют поездки по стране на зимние каникулы на период от 3 до 6 ночей и планируют потратить на проживание от 1,4 до 5 тысяч рублей в сутки.

Список городов составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов женщинами с детьми на период с 30 декабря 2019 по 8 января 2020.

Ниже расскажем о 7 самых популярных городах для путешествий с детьми. 1. Тюмень — 1600 рублей / 3 ночи

В городе находятся 17 объектов культурного наследия федерального значения, не считая объектов в составе комплексов. В окрестностях Тюмени находится около пяти горячих геотермальных источников, обладающих бальнеологическими свойствами.

В апреле 2017 года в Тюмени установили арт-объект «12 стульев желаний» — тюменцы и гости города могут выбрать один из 12 стульев, каждый из которых соответствует одному из желаний, и, посидев на нём, поставить цель, загадать желание или воплотить мечту.

Также одной из главных достопримечательностей города является облагороженная набережная реки Туры. Это излюбленное место прогулок и отдыха горожан и гостей города.

В праздничные дни набережная становится одной из центральных торжественных площадок, здесь проводится множество концертных, спортивных и игровых мероприятий. 2. Великий Устюг — 3000 рублей / 4 ночи

В городе действует туристический проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза».

Вологды, В Великий Устюг идут туристические поезда из Москвы, Санкт-Петербурга Казани , разработаны специализированные автобусные путешествия.

В городе действует Великоустюгский культурно-досуговый центр, в составе которого — Дом культуры, городской парк культуры и отдыха и Центр традиционной народной культуры «Лад». 3. Санкт-Петербург — 3150 рублей / 3 ночи

Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов Эрмитаж , Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект. 4. Москва — 2610 рублей / 4 ночи

Москва — самый популярный туристический центр России. Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Москва — крупный культурный и туристический центр Европы и мира, московский регион имеет один из богатейших в России историко-культурных потенциалов.

В Москве много интересных мест — это как различные историко-культурные и архитектурные памятники, так и современная развлекательная инфраструктура. 5. Краснодар — 1400 рублей / 6 ночей

Краснодар — крупный экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального округа, центр историко-географической области Кубань.

В Краснодаре расположен федеральный памятник архитектуры — водонапорная башня, построенная по проекту инженера и учёного Владимира Григорьевича Шухова в 1935 году.

Помимо этого, памятниками федерального значения в городе являются: здание Краснодарской филармонии или Зимнего театра, архитекторы А. А. Козлов, Ф. О. Шехтель (1908 год, реконструкция 1954 года, арх. А. В. Титов); дом М. С. Кузнецова (1888—1900 года), где ныне располагается консерватория.

24 апреля 2009 года на пересечении улиц Красной и Бабушкина рядом с реконструированным фонтаном была открыта воссозданная на новом месте Александровская Триумфальная арка, первоначально установленная в честь приезда в город императора Александра III.

Ко Дню города 28 сентября 2008 года был открыт памятник «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану» в жанре городской скульптуры. 6. Казань — 4500 рублей / 3 ночи

Казань является одним из крупнейших культурных центров России, сохраняя классические достижения, а также способствуя развитию современных, авангардных направлений во многих областях культуры.

Столицу Татарстана традиционно называют мультикультурной, подразумевая взаимовыгодное обогащение мирно сосуществующих русской и татарской культур.

При поддержке ЮНЕСКО в Казани был создан первый в мире Институт культуры мира. 7. Ярославль — 5000 рублей / 3 ночи

Ярославль — один из старейших русских городов, основанный в XI в. и достигший своего расцвета в XVII в., в 2010 г. город отметил свое тысячелетие.

Исторический центр города, расположенный у слияния рек Волги и Которосли, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туризм является важной сферой экономики города. Ярославль традиционно включается в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо России».

Серьезный толчок развитию туризма в городе дало включение в 2005 г. исторического центра города в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.