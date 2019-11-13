Определены самые популярные темы выпускных сочинений

Определены самые популярные темы школьных выпускных сочинений

Самой популярной темой сочинений по литературе в выпускном классе школы является взаимоотношение полов, свидетельствуют результаты опроса образовательной компании MAXIMUM Education.

Выпускникам 2020 года было предложено выбрать из списка тем сочинений три наиболее интересные. 52,5 процента респондентов отдали голоса за тему «Он и она». В тройке лидеров оказались также темы «Добро и зло» (52,5 процента) и «Надежда и отчаяние» (40,9 процента).

По мнению директора центра образовательных данных Федерального института развития образования РАНХиГС Евгения Малеванова, все эти три темы входят в условный блок философских вопросов об отношениях и морали — они не требуют глубоких знаний литературы или истории, а потому считаются более простыми.

66 процентов будущих выпускников заявили, что уже приступили к подготовке к сочинению. 32 процента намерены начать готовиться к ближайшее время. Два процента не собираются этим заниматься совсем.

44 процента одиннадцатиклассников намерены потратить на подготовку к сочинению от одного до двух месяцев, 29 процентов — менее месяца, 21 процент — свыше двух месяцев.

Оценивая сложность сочинения как формы экзамена по семибалльной шкале, 36 процентов поставили пятерку, 26 процентов — четверку, 15 процентов — семь баллов, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения поменяет порядок объявления тем итогового сочинения для выпускников школ в связи с частыми случаями списываний.