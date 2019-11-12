Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Социологи назвали главные страхи россиян 

Говорит Москва 1 час назад
Названы главные страхи россиян
Фото: РИА Новости
Это социальная несправедливость, снижение доходов и возможность лишиться бесплатной медпомощи.
Меньше всего граждан тревожат международные конфликты, потеря работы и рост преступности. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, пишет РБК. Также выяснилось, что людей беспокоят «беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти» — такой вариант выбрали 39% респондентов.
Социологи отметили, что динамику тревожных настроений россиян можно назвать положительной — после пика весной и летом почти по всем предложенным проблемам наблюдается снижение беспокойства.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Говорит Москва: последние новости
Росстат назвал регионы-лидеры по числу ведущих здоровый образ жизни граждан Росстат назвал регионы-лидеры по числу ведущих здоровый образ жизни граждан Опрос: граждане России не готовы полностью отказаться от наличных денег Опрос: граждане России не готовы полностью отказаться от наличных денег Половина россиян пожаловалась на хамство в общественных местах Половина россиян пожаловалась на хамство в общественных местах 
Теги:
Социология , Общество , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам хотят снизить пенсионный возраст
Россиянам хотят снизить пенсионный возраст 97
Раскрыты подробности жизни убитых в Забайкалье солдат
Раскрыты подробности жизни убитых в Забайкалье солдат 149
У Светлакова нашли бизнес на Украине
У Светлакова нашли бизнес на Украине 22
Не надо сажать: мать вступилась за доцента-убийцу
Не надо сажать: мать вступилась за доцента-убийцу 403
«Мечется»: зачем Лукашенко поехал в Австрию
«Мечется»: зачем Лукашенко поехал в Австрию 2
Видео
Инвалид-колясочник троллит Навального
01:01
Инвалид-колясочник троллит Навального
Общество
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
03:32
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
Политика
Соколова заключили под стражу
00:56
Соколова заключили под стражу
Происшествия Криминал
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
00:21
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
Происшествия
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
00:58
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
00:43
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
Происшествия
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
00:56
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
Происшествия
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
03:36
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
Общество
Украинцы разочаровываются в Зеленском
01:24
Украинцы разочаровываются в Зеленском
В мире Украина
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
00:28
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение