Названы главные страхи россиян

Социологи назвали главные страхи россиян

Это социальная несправедливость, снижение доходов и возможность лишиться бесплатной медпомощи.

Меньше всего граждан тревожат международные конфликты, потеря работы и рост преступности. Таковы результаты опроса ВЦИОМ , пишет РБК. Также выяснилось, что людей беспокоят «беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти» — такой вариант выбрали 39% респондентов.

Социологи отметили, что динамику тревожных настроений россиян можно назвать положительной — после пика весной и летом почти по всем предложенным проблемам наблюдается снижение беспокойства.