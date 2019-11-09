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Названы самые востребованные в Москве профессии через пять лет 

Вечерняя Москва + ещё 1 33 минуты назад
Названы самые востребованные в столице профессии
Фото: РИА Новости
Наиболее востребованными работниками в Москве через пять лет будут IT-специалисты и инженеры. К такому выводу пришли в Центре тестирования и развития «Гуманитарные технологии».
Также будут популярными профессии в сфере продаж и маркетинга. Легко смогут получить работу медики, преподаватели и москвичи, получившие рабочие специальности.
Руководитель отдела профориентационного консультирования Центра Кирилл Кузнецов отметил, что прогнозы не являются абсолютно точными. Важно учитывать изменения, влияющие на рынок труда. Современные школьники, по словам Кузнецова, должны помнить, что получить одну профессию и работать на одном производстве в течение всей жизни будет практически невозможно, передает ТАСС.
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Теги:
Социология , Новости Москвы , Общество , Кирилл Кузнецов , ИТАР-ТАСС
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