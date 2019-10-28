Росстат назвал средний возраст безработных

Ведомство сообщило, что 3,3 миллиона россиян на конец лет 2019 года официально классифицируются, как нетрудоустроенные. Из них 24% составляет молодёжь до 25 лет.

Ещё 18,1% российских безработных — люди старше 50 лет. При этом средний возраст безработного — 35,5 лет. Около четверти соискателей приходится искать работу более года, но, в среднем, на это уходит около семи месяцев, передаёт РИА Новости.

Найти подходящее место в селе, сложнее, чем в городах. Так, в Москве самый низкий уровень безработицы в стране — 1,3%. За ней идут Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий АО (2,1%), Подмосковье (2,8%) и Югра (2,9%).