Россияне возложили на себя ответственность за события в стране

Россияне возложили на себя ответственность за происходящее в стране

Больше половины россиян (57 процентов) в той или иной мере ощущают свою ответственность за события в стране. Это следует из результатов опроса «Левада-центра» , передает «Интерфакс».

В полной мере свою ответственность ощущают 13 процентов опрошенных, в значительной мере — 16 процентов, в незначительной — 28 процентов. Еще 39 процентов не считают себя ответственными за то, что происходит в России . 11 процентов полагают, что могут существенно повлиять на происходящее.

По мнению 58 процентов россиян, они не имеют никакого влияния на события в России. О возможности так или иначе повлиять на происходящее заявили чуть более 38 процентов опрошенных. Из них 5 процентов считают, что могут повлиять на происходящее в полной мере, 6 — что могут оказать существенное влияние, 27 процентов — что незначительное влияние.

Опрос проходил с 26 сентября по 2 октября среди 1601 человека от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.