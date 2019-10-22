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Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику 

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Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Чаще всего без дела стоят роботы-пылесосы, электрические обогреватели, хлебопечки, парогенераторы и отпариватели.
Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку. Опрос показал, что так считают 18% респондентов.
Последние места заняли также кофеварка (23%), хлебопечка (22%), машина для сушки одежды (14%) и парогенератор (12%). Не пользуются спросом и посудомоечная машина (32%), увлажнитель воздуха (28%), отпариватель (17%) и робот-пылесос (12%). Но, вместе с тем, он являются и самыми желанными в списке покупок.
Большинство опрошенных перед приобретением бытовой техники обращает внимание на функциональность, цены и производителя. Чуть меньше покупателей ориентируются на отзывы в интернете и рекомендации друзей. Примерно 60% респондентов обновляют бытовую технику раз в один-три года.
Встретить в доме у россиян чаще всего можно микроволновку (84%), блендер (77%), мясорубку (62%).
В опросе, который проводился порталом Hi-Tech Mail.ru с 10 по 20 октября 2019 года, приняли участие более 5 тысяч человек.
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Социология , Общество , Mail.ru Group
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