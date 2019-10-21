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В Госдуме раскрыли масштабы домашнего насилия 

Lenta.ru + ещё 3 11 минут назад
В Госдуме раскрыли масштабы домашнего насилия
Фото: РИА Новости
Чаще всего от домашнего насилия в России страдают женщины, однако погибают в результате скандалов в семье в основном мужчины. Об этом заявил профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного университета (СпбГУ) Владислав Шепельков на основании результатов всероссийского опроса в ходе парламентских слушаниях в Госдуме, сообщает «Парламентская газета».
Так, доля пострадавших от домашнего насилия женщин составляет примерно 75 процентов, тогда как в последние годы две трети жертв насилия со смертельным исходом составляли мужчины. При этом отмечается, что в среднем от насилия в семье в течение последнего года страдал каждый 40-й опрошенный, две трети респондентов страдают от так называемого «супружеского» насилия. Кроме того, почти 16 процентов признались, что подвергались насилию в детском возрасте.
Отмечается, что уголовные дела возбуждают в 56 процентах случаев — заявления могут «потеряться» на разных этапах. Многие потерпевшие вскоре после обращения в полицию забирают свои заявления.
Так, около 84 процентов опрошенных выступили за принятие закона о профилактике домашнего насилия. 56 процентов женщин, которым приходилось обращаться за помощью в связи с домашним насилием в различные службы, оказались неудовлетворены их работой.
Ранее россиянам объяснили необходимость закона о профилактике домашнего насилия. Так, по словам депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, Россия — одна из немногих стран, где нет закона, который систематизировал бы работу органов в направлении профилактики семейно-бытового насилия. Она отметила, что в России практически нет кризисных центров для жертв домашнего насилия, где они могли бы получить психологическую помощь и подать заявления. Закон о профилактике семейно-бытового насилия подразумевает целую систему подобных центров, подчеркнула депутат.
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Комментарии
Социология , Политика , Оксана Пушкина , Госдума , Парламентская газета
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