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В России анонсировали массовые увольнения 

Рамблер + ещё 1 36 минут назад
В 2020 году почти каждая десятая российская компания планирует сократить численность персонала. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter, в рамках которого опросили 150 работодателей.
Газета называет показатель оптимистичным, так как в 2018-м о планах сократить сотрудников говорил каждый пятый работодатель. В 2019 году только 19 процентов фирм рассказали о сокращениях, а большинство из них — 49 процентов — сообщили об увеличении численности штатов.
Большинство респондентов позитивно оценили перспективы 2020-го. 62 процента ожидают рост численности персонала, о возможных сокращениях заявили девять процентов опрошенных.
По данным HeadHunter, в этом году оклады своим сотрудникам увеличили 43 процента компаний, 53 процента оставили зарплаты без изменений, а об уменьшении окладов заявил только один процент работодателей.
Почти половина опрошенных работодателей (47 процентов) спрогнозировали увеличение окладов в 2020 году. Чуть больше (49 процентов) компаний оценили свое положение на рынке как стабильное.
Профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков заявил «Известиям», что планы работодателей меньше сокращать сотрудников косвенно свидетельствуют, что ситуация на рынке труда стабилизируется.
Однако профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов назвал эту стабильность напряженной. По его мнению, это только статистические показатели, которые не поддержаны ростом экономики. Он связал такую статистику с демографической ямой 1990-х: если бы ее не было, в стране сейчас наблюдалась бы безработица.
Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин анонсировал планы о масштабных сокращениях госслужащих. В ведомстве заявили, что в 2020 году в России планируют сократить пять процентов сотрудников территориальных органов власти, в 2021 году — еще десять процентов. За этот же срок оптимизация затронет десять процентов служащих центрального аппарата.
Комментарии166
Социология , Видео , Александр Сафонов , Александр Щербаков , Финансовый университет , Минфин , РАНХиГС , газета "Известия"
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