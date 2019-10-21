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Сотрудники каждой десятой компании в РФ будут уволены 

News.ru
В следующем году сотрудников каждой десятой российской компании ждёт сокращение. При этом в 2018 году уволить работников планировали в каждой пятой компании.
Эксперты HeadHunter провели опрос работодателей и выяснили, что лишь 19% компаний планируют провести сокращение численности персонала. Вместе с тем, 49% работодателей, напротив, заявили об увеличении части штата.
Отмечается также, что россияне, работающие в 43% фирм и предприятий, стали получать больше денег, а в 53% компаний оклады сотрудников остались без изменений. Об уменьшении зарплат сообщил лишь 1% работодателей.
По мнению профессора кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, наметившаяся стабильность на рынке труда не поддержана ростом экономики и носит чисто статистический характер.
"Если бы не демографическая яма 1990-х годов, то в стране наблюдался бы рост безработицы, так как особых драйверов спроса на рабочую силу в экономике, особенно в коммерческом секторе, нет", — заявил эксперт «Известиям».
Он добавил, что в настоящее время на рынке труда традиционно не хватает врачей и среднего медицинского персонала, а также учителей, особенно в сельской местности.
Ранее News.ru писал о том, что в 2020 году центральные районы столицы принесут в городской бюджет около 0,5 трлн рублей от уплаты НДФЛ. Только от Пресненского района по этой статье доходов поступит более 77 млрд рублей, что в два раза больше объёма доходов всего бюджета Псковской области и Кабардино-Балкарии.
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Комментарии3
Социология , Видео , газета "Известия"
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